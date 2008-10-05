Лапинова (Рубанова) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапинова (Рубанова) Пелагея Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1899

Дата смерти

05.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1899

Отец: Рубанов Степан мл.

Мать: Рубанова Надежда Михайловна

Бракосочетание
22.01.1917

Муж: Бочкарёв Никодим Фёдорович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
08.12.1917

Дочь: Илларионова Анна Никодимовна

Отец ребёнка: Бочкарёв Никодим Фёдорович

Рождение ребёнка
01.09.1927

Сын: Лапинов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лапинов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапинов Александр Иванович

Смерть
05.01.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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