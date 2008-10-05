Лапинова (Рубанова) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1899
Дата смерти05.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1899
Отец: Рубанов Степан мл.
Бракосочетание
22.01.1917
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
08.12.1917
Дочь: Илларионова Анна Никодимовна
Отец ребёнка: Бочкарёв Никодим Фёдорович
Рождение ребёнка
01.09.1927
Сын: Лапинов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лапинов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область