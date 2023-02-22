Лапинов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1900
Дата смерти21.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1900
Отец: Чернышов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапинова Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Смерть
21.08.1943
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область