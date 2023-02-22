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Лапинов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1900

Дата смерти

21.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1900

Отец: Чернышов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапинова Пелагея Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапинова Пелагея Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Смерть
21.08.1943
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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