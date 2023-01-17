Илларионова (Бочкарёва) Анна Никодимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1917
Дата смерти06.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1917
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область