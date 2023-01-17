Илларионова (Бочкарёва) Анна Никодимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Бочкарёва) Анна Никодимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1917

Дата смерти

06.08.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1917

Отец: Бочкарёв Никодим Фёдорович

Мать: Лапинова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Ефим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Ефим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Ефим Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Ефим Прокопьевич

Смерть
06.08.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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