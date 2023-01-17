Илларионов Ефим Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1910
Дата смерти06.05.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1910
Рождение ребёнка
1935
Работа или профессия
С 1945
Председатель колхоза Им. 7 коммунаров
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
На братском кладбище возле семи коммунаров