Илларионов Ефим Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Ефим Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1910

Дата смерти

06.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1910

Отец: Илларионов Прокопий Григорьевич

Мать: Илларионова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Анна Никодимовна

Работа или профессия
С 1945
Председатель колхоза Им. 7 коммунаров
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Анна Никодимовна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Анна Никодимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Анна Никодимовна

Смерть
06.05.1978
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
На братском кладбище возле семи коммунаров
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