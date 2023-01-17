Илларионов Прокопий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Прокопий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларионов Григорий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1904

Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Илларионов Феоктист Прокопьевич

Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1907

Дочь: Рубанова Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
21.10.1908

Дочь: Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1910

Сын: Илларионов Ефим Прокопьевич

Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
06.10.1912

Сын: Илларионов Сергей Прокопьевич

Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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