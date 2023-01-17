Илларионов Прокопий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларионов Григорий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1904
Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
02.09.1906
Сын: Илларионов Феоктист Прокопьевич
Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
17.05.1907
Дочь: Рубанова Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
21.10.1908
Дочь: Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
21.03.1910
Сын: Илларионов Ефим Прокопьевич
Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
06.10.1912
Сын: Илларионов Сергей Прокопьевич
Мать ребёнка: Илларионова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно