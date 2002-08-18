Рубанова (Илларионова) Пелагея Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1907
Дата смерти19.08.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1907
Рождение ребёнка
08.11.1925
Сын: Рубанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1941
Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
19.08.1959