Рубанова (Илларионова) Пелагея Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Илларионова) Пелагея Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1907

Дата смерти

19.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1907

Отец: Илларионов Прокопий Григорьевич

Мать: Илларионова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
08.11.1925

Сын: Рубанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1941

Сын: Рубанов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
19.08.1959
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