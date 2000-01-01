Илларионов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1862

Дата смерти

16.08.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1862

Отец: Илларионов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1887

Дочь: Думнова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Телелюева Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илларионов Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илларионов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.08.1920
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