Илларионов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1862
Дата смерти16.08.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1862
Отец: Илларионов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1887
Дочь: Думнова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Телелюева Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илларионов Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илларионов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.08.1920