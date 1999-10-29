Телелюева (Илларионова) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Илларионова) Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Илларионов Григорий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1913

Сын: Телелюев Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Телелюев Павел Ефремович

Рождение ребёнка
16.09.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Павел Ефремович

Рождение ребёнка
14.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Павел Ефремович

Смерть
Неизвестно
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