Телелюева (Илларионова) Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Илларионов Григорий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1913
Отец ребёнка: Телелюев Павел Ефремович
Рождение ребёнка
16.09.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Павел Ефремович
Рождение ребёнка
14.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Павел Ефремович
Смерть
Неизвестно