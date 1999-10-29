Телелюев Фёдор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1913
Дата смерти29.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1913
Рождение ребёнка
17.12.1937
Рождение ребёнка
21.02.1940
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна
Селитьба
Рождение ребёнка
1948
Сын: Телелюев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна
Селитьба
Рождение ребёнка
01.02.1950
Рождение ребёнка
20.07.1952
Селитьба
Рождение ребёнка
15.02.1954
Селитьба
Военная служба
Неизвестно
РККА
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба
Лесоруб
Смерть
29.10.1999
Селитьба