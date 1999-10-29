Телелюев Фёдор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Фёдор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1913

Дата смерти

29.10.1999

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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1941 г.р.
1946 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1913

Отец: Телелюев Павел Ефремович

Мать: Телелюева Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
17.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна

Рождение ребёнка
21.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Телелюев Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна

Селитьба
Рождение ребёнка
1948

Сын: Телелюев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна

Селитьба
Рождение ребёнка
01.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна

Рождение ребёнка
20.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна

Селитьба
Рождение ребёнка
15.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Евлалия Павловна

Селитьба
Военная служба
Неизвестно
РККА
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба
Лесоруб
Смерть
29.10.1999
Селитьба
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