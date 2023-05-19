Рубанов Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения09.12.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917
Отец: Рубанов Степан мл.
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Александра Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рубанова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно