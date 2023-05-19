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Рубанов Павел Степанович

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917

Отец: Рубанов Степан мл.

Мать: Рубанова Надежда Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Рубанова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно