Рубанова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубанова Мария Николаевна

Рубанова Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1918

Дата смерти

11.09.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Рубанов Павел Степанович

Смерть
11.09.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close