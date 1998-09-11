Рубанова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1918
Дата смерти11.09.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рубанов Павел Степанович
Смерть
11.09.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область