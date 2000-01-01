Мартынова (Цаплинова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
27.01.1913
Рождение ребёнка
13.04.1915
Сын: Мартынов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
20.08.1917
Сын: Мартынов Александр Степанович
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Степанович
Горьковская обл., Антонкин Яр
Смерть
Неизвестно