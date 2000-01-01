Мартынова (Цаплинова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Цаплинова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Александра Васильевна

Бракосочетание
27.01.1913

Муж: Мартынов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
13.04.1915

Сын: Мартынов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
20.08.1917

Сын: Мартынов Александр Степанович

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Степанович

Горьковская обл., Антонкин Яр
Смерть
Неизвестно
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