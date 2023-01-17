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Мартынова Акулина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

04.03.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Ермиловна

Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Архипова Агафья Ермиловна

Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович

Рождение ребёнка
1836

Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мартынов Михаил 1й

Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович

Рождение ребёнка
20.08.1843

Сын: Мартынов Иван Ермилович

Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович

Рождение ребёнка
14.09.1846

Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович

Рождение ребёнка
17.05.1848

Сын: Мартынов Михаил Ермилович

Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1851

Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович

Рождение ребёнка
14.11.1853

Дочь: Седова Екатерина Ермилова

Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Ермил Нестерович

Смерть
04.03.1886
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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