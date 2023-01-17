Мартынова Акулина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти04.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Ермиловна
Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Архипова Агафья Ермиловна
Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович
Рождение ребёнка
1836
Рождение ребёнка
1842
Сын: Мартынов Михаил 1й
Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович
Рождение ребёнка
20.08.1843
Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович
Рождение ребёнка
14.09.1846
Рождение ребёнка
17.05.1848
Сын: Мартынов Михаил Ермилович
Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович
Рождение ребёнка
05.02.1851
Рождение ребёнка
14.11.1853
Дочь: Седова Екатерина Ермилова
Отец ребёнка: Мартынов Ермил Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1886
Причина смерти: Естественная смерть/старость