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Мартынов Михаил Ермилович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.05.1848

Дата смерти

20.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1848

Отец: Мартынов Ермил Нестерович

Мать: Мартынова Акулина Даниловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.11.1871

Жена: Мартынова Евдокия Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1872

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Иванова

Бракосочетание
23.01.1876

Жена: Мартынова Ирина Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Мартынов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1881

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.01.1884

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Мартынов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Мартынов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.09.1889

Сын: Мартынов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мартынов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.03.1899

Сын: Мартынов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.06.1902

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.03.1921
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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