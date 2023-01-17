Мартынов Михаил Ермилович
Место рождения
Дата рождения17.05.1848
Дата смерти20.03.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1848
Бракосочетание
10.11.1871
Рождение ребёнка
07.11.1872
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Иванова
Бракосочетание
23.01.1876
Рождение ребёнка
10.07.1879
Сын: Мартынов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.12.1881
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.01.1884
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мартынов Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мартынов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.09.1889
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мартынов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.03.1899
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.06.1902
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Ирина Дмитриевна
Смерть
20.03.1921
Причина смерти: Естественная смерть/старость