Мартынова (Безделова) Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
23.01.1876
Рождение ребёнка
10.07.1879
Сын: Мартынов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
09.12.1881
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
08.01.1884
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мартынов Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мартынов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
19.09.1889
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мартынов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
11.03.1899
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
13.06.1902
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович
Смерть
До 1920