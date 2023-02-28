Мартынова (Безделова) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Безделова) Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Безделов Дмитрий Михайлович

Мать: Безделова Марфа Никитина

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.01.1876

Муж: Мартынов Михаил Ермилович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Мартынов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1881

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович

Рождение ребёнка
08.01.1884

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Мартынов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Мартынов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович

Рождение ребёнка
19.09.1889

Сын: Мартынов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мартынов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович

Рождение ребёнка
11.03.1899

Сын: Мартынов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович

Рождение ребёнка
13.06.1902

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Ермилович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1920
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