Безделова Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безделова Марфа Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мартынова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Безделов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Безделов Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
10.07.1861

Сын: Безделов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безделов Евлампий Дмитриевич

Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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