Безделова Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мартынова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1861
Сын: Безделов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безделов Евлампий Дмитриевич
Отец ребёнка: Безделов Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно