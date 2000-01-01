Мартынов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
24.01.1910
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
14.09.1911
Дочь: София Алексеевна
Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1914
Сын: Мартынов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Мартынов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно