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Мартынов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Мартынов Михаил Ермилович

Мать: Мартынова Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
24.01.1910

Жена: Мартынова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1911

Дочь: София Алексеевна

Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Мартынов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Мартынов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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