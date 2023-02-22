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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мартынов Ермил Нестерович
Отец ребёнка: Мартынов Нестер Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартынов Нестер Фёдорович
Смерть
Неизвестно