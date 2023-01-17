Седов Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти08.07.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Седов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Седова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1913
Дочь: Поликсения Петровна
Мать ребёнка: Седова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1914
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Седова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Седова Ирина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Ирина Ивановна
Смерть
08.07.1946