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Седов Пётр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

08.07.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Седов Павел Иванович

Мать: Седова Екатерина Ермилова

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Седова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1913

Дочь: Поликсения Петровна

Мать ребёнка: Седова Ирина Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1914

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Седова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седова Ирина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Кузнец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Ирина Ивановна

Смерть
08.07.1946
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