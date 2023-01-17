Седова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Седов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
20.09.1913
Дочь: Поликсения Петровна
Отец ребёнка: Седов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
13.09.1914
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Седов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
26.02.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Седов Пётр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седов Пётр Павлович
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно