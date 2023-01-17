Седова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Седов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
20.09.1913

Дочь: Поликсения Петровна

Отец ребёнка: Седов Пётр Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1914

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Седов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
26.02.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов Пётр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Пётр Павлович

Образование
Неизвестно
Неграмотная
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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