Суханова Анна Григорьевна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Суханов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Суханов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Суханов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Суханов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Суханов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно