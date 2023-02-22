Суханова (Тестова) Капитолина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Тестова) Капитолина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1904

Дата смерти

08.02.1982

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904

Отец: Тестов Пётр Иванович

Мать: Тестова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
28.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Андрей Иванович

Смерть
08.02.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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