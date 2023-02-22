Суханова (Тестова) Капитолина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1904
Дата смерти08.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904
Отец: Тестов Пётр Иванович
Мать: Тестова Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
28.01.1925
Рождение ребёнка
22.06.1927
Рождение ребёнка
27.12.1929
Смерть
08.02.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область