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Тестов Пётр Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.08.1879

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1879

Отец: Тестов Иван Фёдорович

Мать: Тестова Наталья Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Тестов Александр Петрович

Мать ребёнка: Тестова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
12.11.1904

Дочь: Суханова Капитолина Петровна

Мать ребёнка: Тестова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
10.07.1906

Сын: Тестов Степан Петрович

Мать ребёнка: Тестова Домна Гавриловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1908

Сын: Тестов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Тестова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Тестов Никодим (Николай) Петрович

Мать ребёнка: Тестова Домна Гавриловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1913

Сын: Тестов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Тестова Домна Гавриловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1915

Сын: Тестов Александр Петрович

Мать ребёнка: Тестова Домна Гавриловна

Смерть
До 1920
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