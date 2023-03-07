Тестова Домна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1880
Дата смерти17.08.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тестов Александр Петрович
Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1904
Дочь: Суханова Капитолина Петровна
Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1906
Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1908
Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1910
Сын: Тестов Никодим (Николай) Петрович
Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1913
Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1915
Сын: Тестов Александр Петрович
Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович
Смерть
17.08.1920