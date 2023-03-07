Тестова Домна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТестова Домна Гавриловна

Тестова Домна Гавриловна

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1880

Дата смерти

17.08.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: Медунов Гаврила Тимофеевич

Мать: Медунова Агриппина Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Тестов Александр Петрович

Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1904

Дочь: Суханова Капитолина Петровна

Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1906

Сын: Тестов Степан Петрович

Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1908

Сын: Тестов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Тестов Никодим (Николай) Петрович

Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1913

Сын: Тестов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1915

Сын: Тестов Александр Петрович

Отец ребёнка: Тестов Пётр Иванович

Смерть
17.08.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close