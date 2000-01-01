Медунов Гаврила Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти13.02.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1875
Сын: Медунов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Медунова Агриппина Фёдорова
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Медунова Агриппина Фёдорова
Рождение ребёнка
01.01.1880
Дочь: Тестова Домна Гавриловна
Мать ребёнка: Медунова Агриппина Фёдорова
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1898
c Селитьба
Причина смерти: простуда