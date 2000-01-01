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Медунов Гаврила Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

13.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Медунов Тимофей Прохорович

Мать: Медунова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Медунов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Медунова Агриппина Фёдорова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Медунов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Медунова Агриппина Фёдорова

Рождение ребёнка
01.01.1880

Дочь: Тестова Домна Гавриловна

Мать ребёнка: Медунова Агриппина Фёдорова

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медунова Агриппина Фёдорова

Смерть
13.02.1898
c Селитьба
Причина смерти: простуда
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