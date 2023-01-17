Медунова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Медунов Гаврила Тимофеевич
Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович
Рождение ребёнка
20.03.1841
Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович
Рождение ребёнка
12.04.1842
Дочь: Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович
Рождение ребёнка
29.07.1843
Сын: Медунов Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович
Смерть
Неизвестно