Медунова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Медунов Гаврила Тимофеевич

Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович

Рождение ребёнка
20.03.1841

Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович

Рождение ребёнка
12.04.1842

Дочь: Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович

Рождение ребёнка
29.07.1843

Сын: Медунов Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Медунов Тимофей Прохорович

Смерть
Неизвестно
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