Медунов Тимофей Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Медунов Прохор Григорьевич
Мать: Медунова Анна Ильина
Рождение ребёнка
1839
Сын: Медунов Гаврила Тимофеевич
Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1841
Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1842
Дочь: Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1843
Сын: Медунов Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна
Смерть
1847