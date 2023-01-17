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Медунов Тимофей Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Медунов Прохор Григорьевич

Мать: Медунова Анна Ильина

Рождение ребёнка
1839

Сын: Медунов Гаврила Тимофеевич

Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1841

Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1842

Дочь: Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1843

Сын: Медунов Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Медунова Ирина Ивановна

Смерть
1847
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