Медунова Агриппина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Медунов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Медунов Гаврила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Медунов Гаврила Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.01.1880
Дочь: Тестова Домна Гавриловна
Отец ребёнка: Медунов Гаврила Тимофеевич
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно