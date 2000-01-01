Медунова Агриппина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунова Агриппина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Медунов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Медунов Гаврила Тимофеевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Медунов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Медунов Гаврила Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.01.1880

Дочь: Тестова Домна Гавриловна

Отец ребёнка: Медунов Гаврила Тимофеевич

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медунов Гаврила Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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