Медунов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1897
Сын: Медунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
21.02.1898
Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
11.01.1900
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
29.12.1901
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
12.04.1904
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1905
Сын: Медунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1907
Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
16.08.1910
Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
11.09.1913
Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медунова Любовь Павловна
Смерть
Неизвестно