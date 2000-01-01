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Медунов Иван Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Медунов Гаврила Тимофеевич

Мать: Медунова Агриппина Фёдорова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Медунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Медунов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
11.01.1900

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
29.12.1901

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
12.04.1904

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1905

Сын: Медунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1907

Сын: Медунов Николай Иванович

Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
16.08.1910

Сын: Медунов Павел Иванович

Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
11.09.1913

Сын: Медунов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Медунова Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медунова Любовь Павловна

Смерть
Неизвестно
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