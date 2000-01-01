Медунова (Думнова) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Думнов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Медунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Медунов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
21.02.1898
Отец ребёнка: Медунов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
11.01.1900
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Медунов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
29.12.1901
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Медунов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
12.04.1904
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Медунов Иван Гаврилович
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1905
Сын: Медунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Медунов Иван Гаврилович
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1907
Отец ребёнка: Медунов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
16.08.1910
Отец ребёнка: Медунов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
11.09.1913
Отец ребёнка: Медунов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно