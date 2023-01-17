Бессонов Максим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бессонов Михаил Максимович
Мать ребёнка: Бессонова Анна Павлова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Суханова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Бессонова Анна Павлова
Рождение ребёнка
01.04.1881
Мать ребёнка: Бессонова Анна Павлова
Смерть
Неизвестно