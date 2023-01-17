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Бессонов Максим Васильевич

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Бессонов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Бессонова Анна Павлова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Суханова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Бессонова Анна Павлова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1881

Сын: Бессонов Родион Максимов

Мать ребёнка: Бессонова Анна Павлова

Смерть
Неизвестно
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