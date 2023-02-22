Бессонова (Грехова) Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Грехова) Анна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Грехов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бессонов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Бессонов Максим Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Суханова Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Бессонов Максим Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1881

Сын: Бессонов Родион Максимов

Отец ребёнка: Бессонов Максим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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