Бессонова (Грехова) Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Грехов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бессонов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Бессонов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Суханова Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Бессонов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1881
Отец ребёнка: Бессонов Максим Васильевич
Смерть
Неизвестно