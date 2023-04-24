Бессонов Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Бессонов Максим Васильевич
Мать: Бессонова Анна Павлова
Бракосочетание
09.02.1881
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бессонов Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Бессонова Мария Александровна
Смерть
Неизвестно