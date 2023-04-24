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Бессонов Михаил Максимович

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бессонов Максим Васильевич

Мать: Бессонова Анна Павлова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.02.1881

Жена: Бессонова Мария Александровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бессонов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Бессонова Мария Александровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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