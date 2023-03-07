Бессонова (Шобонова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Шобонова) Мария Александровна

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Место рождения

Ворсма, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шобонов Александр Иванович

Мать: не указана

Ворсма, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.02.1881

Муж: Бессонов Михаил Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бессонов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Бессонов Михаил Максимович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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