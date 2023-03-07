Бессонова (Шобонова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Шобонов Александр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1881
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бессонов Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Бессонов Михаил Максимович
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно