Ворсма
Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2070Ворсма (Борисоглебский приселок), с. вл.при рч. Кишме и озере Ворсминском.20станов. кварт.42019691992Церквей православных 3. Единоверческая 1. Островоезерский Троицкий мужский монастырь, с 2 церквами (на острове Ворсминского озера). Ярмарка. Базар. Завод 1. Слесарных и д Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
145. Ворсма, село бывшее владельческое, при речке Кишме, дворов 650, жителей 2594, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 4 церкви православные, школа, стальны Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18253Ворсмагород55°59'43°15'N-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22642103001г Ворсмагород