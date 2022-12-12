город Ворсма, город Ворсма, Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ворсма

Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
2070Ворсма (Борисоглебский приселок), с. вл.при рч. Кишме и озере Ворсминском.20станов. кварт.42019691992Церквей православных 3. Единоверческая 1. Островоезерский Троицкий мужский монастырь, с 2 церквами (на острове Ворсминского озера). Ярмарка. Базар. Завод 1. Слесарных и д Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Ворсменская волость
145. Ворсма, село бывшее владельческое, при речке Кишме, дворов 650, жителей 2594, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 4 церкви православные, школа, стальны Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Павловский район
18253Ворсмагород55°59'43°15'N-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Павловский муниципальный район, Городское поселение город Ворсма
22642103001г Ворсмагород
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