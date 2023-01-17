Гусева (Родионова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Родионова) Наталья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1913

Дата смерти

16.10.1989

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1913

Отец: Родионов Павел Иванович

Мать: Родионова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
19.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
16.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Ильич

Смерть
16.10.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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