Гусева (Родионова) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1913
Дата смерти16.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1913
Рождение ребёнка
19.11.1935
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
16.04.1955
Смерть
16.10.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область