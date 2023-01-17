Клюкина (Егорова (Илларионова)) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Егорова (Илларионова)) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1901

Отец: Егоров (илларионов) Степан Филиппович

Мать: Илларионова Ульяния Андреяновна

Рождение ребёнка
06.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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