Клюкина (Егорова (Илларионова)) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1901
Рождение ребёнка
06.01.1920
Рождение ребёнка
12.07.1921
Рождение ребёнка
09.06.1930
Рождение ребёнка
29.08.1936
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1938
Смерть
Неизвестно