Клюкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкин Михаил Иванович

Клюкин Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1900

Отец: Клюкин Иван Герасимович

Мать: Клюкина Анна Платоновна

Рождение ребёнка
06.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Александра Степановна

Рождение ребёнка
12.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Александра Степановна

Рождение ребёнка
09.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Александра Степановна

Рождение ребёнка
29.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Александра Степановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close