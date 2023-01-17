Клюкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1900
Отец: Клюкин Иван Герасимович
Мать: Клюкина Анна Платоновна
Рождение ребёнка
06.01.1920
Рождение ребёнка
12.07.1921
Рождение ребёнка
09.06.1930
Рождение ребёнка
29.08.1936
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1938
Смерть
Неизвестно