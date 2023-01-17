Бочкарёв Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Алексей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1913

Дата смерти

28.11.1985

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1913

Отец: Бочкарёв Фёдор Павлович

Мать: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
02.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Селивестровна

Рождение ребёнка
13.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Селивестровна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Селивестровна

Рождение ребёнка
27.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Селивестровна

Рождение ребёнка
05.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Селивестровна

Рождение ребёнка
18.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Селивестровна

Рождение ребёнка
04.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анна Селивестровна

Смерть
28.11.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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