Бочкарёв Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1913
Дата смерти28.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1913
Отец: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
02.01.1933
Рождение ребёнка
13.02.1939
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
27.08.1947
Рождение ребёнка
05.08.1949
Рождение ребёнка
18.11.1951
Рождение ребёнка
04.06.1955
Смерть
28.11.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область