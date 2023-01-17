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Телелюев Василий Андреевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.07.1910

Дата смерти

02.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910

Отец: Телелюев Андрей Ефремович

Мать: Телелюева Христина Агафоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Клавдия Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.10.1942
Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Умер от ран
Похороны
Неизвестно
Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
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