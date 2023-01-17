Телелюев Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1910
Дата смерти02.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1910
Рождение ребёнка
17.12.1935
Рождение ребёнка
08.07.1938
Рождение ребёнка
02.02.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.10.1942
Причина смерти: Умер от ран
Похороны
Неизвестно