Телелюева (Гусева) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Гусева) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1912

Дата смерти

12.04.1987

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912

Отец: Гусев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Андреевич

Рождение ребёнка
08.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Василий Андреевич

Смерть
12.04.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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