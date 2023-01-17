Телелюева (Гусева) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1912
Дата смерти12.04.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912
Отец: Гусев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1935
Рождение ребёнка
08.07.1938
Рождение ребёнка
02.02.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область