Телелюева (Груздева) Христина Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелелюева (Груздева) Христина Агафоновна

Телелюева (Груздева) Христина Агафоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Груздев Агафон Фёдорович

Мать: Груздева Мария(Марина) Ивановна

Бракосочетание
07.01.1909

Муж: Телелюев Андрей Ефремович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1910

Сын: Телелюев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Телелюев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
23.11.1915

Сын: Телелюев Константин Андреевич

Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
28.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
07.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович

Смерть
1966
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close