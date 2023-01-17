Телелюева (Груздева) Христина Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
07.01.1909
Рождение ребёнка
14.07.1910
Сын: Телелюев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Телелюев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
23.11.1915
Сын: Телелюев Константин Андреевич
Отец ребёнка: Телелюев Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
28.02.1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
07.06.1926
Рождение ребёнка
1928
Смерть
1966