Щенников (Згибнев) Иван Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Згибнева Татьяна Якимова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Згибнева) Ксения Иванова
Мать ребёнка: Згибнева Татьяна Якимова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Згибнева) Анисья Иванова
Мать ребёнка: Згибнева Татьяна Якимова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Груздева (Щенникова (Згибнева)) Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Згибнева Татьяна Якимова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Згибнева) Матрона Иванова
Мать ребёнка: Згибнева Татьяна Якимова
Смерть
1812