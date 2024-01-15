Щенников (Згибнев) Иван Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенников (Згибнев) Иван Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов

Мать: Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Згибнева Татьяна Якимова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Згибнева) Ксения Иванова

Мать ребёнка: Згибнева Татьяна Якимова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Згибнева) Анисья Иванова

Мать ребёнка: Згибнева Татьяна Якимова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Груздева (Щенникова (Згибнева)) Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Згибнева Татьяна Якимова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Згибнева) Матрона Иванова

Мать ребёнка: Згибнева Татьяна Якимова

Смерть
1812

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