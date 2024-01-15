Щенников (Згибнев) Прохор Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Щенников Осип Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров
Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Щенников (Згибнев) Николай Прохоров
Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Дарья Прохорова
Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова
Смерть
1801