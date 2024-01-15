Щенников (Згибнев) Прохор Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенников (Згибнев) Прохор Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Щенников Осип Евдокимов

Мать: Щенникова Дарья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров

Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Щенников (Згибнев) Николай Прохоров

Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Дарья Прохорова

Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова

Смерть
1801

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