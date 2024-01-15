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Щенников Осип Евдокимов

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Щенников Евдоким Афанасьев

Мать: Елена Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенникова Дарья Степанова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Анна Осипова

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Агафья Осипова

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Сгибнев Никита Осипов

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Акулина Осипова

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Щенников Иван Осипов

Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова

Смерть
1785
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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