Щенников Осип Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Щенников Евдоким Афанасьев
Мать: Елена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Анна Осипова
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Агафья Осипова
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Акулина Осипова
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Щенников Иван Осипов
Мать ребёнка: Щенникова Дарья Степанова
Смерть
1785