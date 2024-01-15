Щенников Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Щенников Осип Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щенникова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Агафья Иванова
Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Матрёна Григорьева
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Матрёна Григорьева
Смерть
1820