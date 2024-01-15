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Щенников Иван Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Щенников Осип Евдокимов

Мать: Щенникова Дарья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенникова Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенникова (Згибнева) Матрёна Григорьева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Агафья Иванова

Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Матрёна Григорьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Згибнев Филипп Иванов

Мать ребёнка: Щенникова (Згибнева) Матрёна Григорьева

Смерть
1820

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