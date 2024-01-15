Щенникова (Згибнева) Матрёна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова (Згибнева) Матрёна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенников Иван Осипов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Агафья Иванова

Отец ребёнка: Щенников Иван Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Згибнев Филипп Иванов

Отец ребёнка: Щенников Иван Осипов

Смерть
Неизвестно

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