Щенникова (Згибнева) Матрёна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щенников Иван Осипов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Агафья Иванова
Отец ребёнка: Щенников Иван Осипов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Щенников Иван Осипов
Смерть
Неизвестно