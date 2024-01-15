Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров
Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Щенников (Згибнев) Николай Прохоров
Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Дарья Прохорова
Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов
Смерть
Неизвестно