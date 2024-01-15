Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова (Згибнева) Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров

Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Щенников (Згибнев) Николай Прохоров

Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Щенникова (Згибнева)) Дарья Прохорова

Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Прохор Осипов

Смерть
Неизвестно

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