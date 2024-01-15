Згибнева Татьяна Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Згибнева) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Згибнева) Анисья Иванова
Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров
Рождение ребёнка
1802
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Згибнева) Матрона Иванова
Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров
Смерть
Неизвестно