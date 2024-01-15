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Згибнева Татьяна Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Згибнева) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Згибнева) Анисья Иванова

Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Груздева (Щенникова (Згибнева)) Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Згибнева) Матрона Иванова

Отец ребёнка: Щенников (Згибнев) Иван Прохоров

Смерть
Неизвестно

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