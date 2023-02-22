Груздев Афанасий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1842
Отец: Груздев Роман Иванович
Бракосочетание
23.07.1860
Рождение ребёнка
14.05.1861
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Демьянова
Рождение ребёнка
28.01.1863
Сын: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Демьянова
Рождение ребёнка
04.10.1870
Дочь: Сатина Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Демьянова
Смерть
Неизвестно