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Груздев Афанасий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1842

Отец: Груздев Роман Иванович

Мать: Груздева Праскева Ивановна

Бракосочетание
23.07.1860

Жена: Груздева Евдокия Демьянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1861

Сын: Груздев Михаил Афанасьев

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Демьянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1863

Сын: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Демьянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1870

Дочь: Сатина Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Демьянова

Смерть
Неизвестно
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